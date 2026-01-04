Глава Марий Эл призвал граждан по возможности оставаться дома из-за осадков

Службы республики делают все необходимое для нормализации обстановки

ЙОШКАР-ОЛА, 4 января. /ТАСС/. Глава Марий Эл Юрий Зайцев призвал жителей региона из-за неблагоприятных погодных условий по возможности оставаться дома, а автомобилистам - не пользоваться личными машинами. Об этом сам Зайцев сообщил журналистам.

"Прошу всех быть предельно осторожными, водителям - по возможности отказаться от поездок, а пешеходам - внимательнее на улицах, лучше сегодня по возможности остаться дома", - сказал глава регионе. Он напомнил, что в республике отмечаются сложные погодные условия: сильный снегопад, метель и порывистый ветер.

При этом видимость на дорогах серьезно ухудшится, вероятны заносы и гололедица. "Поручил перевести все дорожные и коммунальные службы на круглосуточный режим работы, экстренные оперативные службы также работают в усиленном режиме", - заметил Зайцев. Он подчеркнул, что все службы республики делают все необходимое для нормализации обстановки.

Ранее врио мэра Йошкар-Олы Антон Трудинов сообщал, что в 4 января в республике в целом и в городе в частности ожидаются сильные снегопады и порывистый ветер, видимость на дорогах будет крайне низкой - местами менее 500 м. В Госавтоинспекции по региону также озвучили прогнозы синоптиков, согласно которым вновь ожидаются обильные снегопады и предупредили, что из-за погодных условий ситуация на дорогах существенно осложняется.