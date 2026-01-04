В Москве будущую станцию метро "Звенигородская" украсит сибирский гранит

В облицовке путевых стен платформы используются модульные многослойные панели с лицевым слоем из тонированной нержавеющей стали

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Архитектурно-отделочные работы продолжаются на строящейся станции "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии столичного метро. В оформлении применяется гранит сибирского месторождения, сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"На строящейся станции "Звенигородская" первого участка Рублево-Архангельской линии метро ведутся архитектурно-отделочные работы. Платформу оформят монохромными цветами: основная часть будет светлой, путевые стены - темными. На пол в общей сложности уже уложено около пяти тысяч плит. Для этого используется гранит сибирского месторождения. Параллельно ведется укладка камня отечественного производства на цоколь путевых стен. В общей сложности архитектурно-отделочные работы в пассажирских и служебных помещениях выполнены на 36%", - привели в тексте слова заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Отмечается, что в облицовке путевых стен платформы используются модульные многослойные панели с лицевым слоем из тонированной нержавеющей стали, создающей эффект черного зеркала.

"Технология производства таких панелей взята из аэрокосмической отрасли. Что немаловажно, весь цикл производства изделий, включая сырье, полностью российский. В облицовке колонн платформы также используются модульные многослойные панели, изготавливаемые по индивидуально разработанной производственной технологии, сложных геометрических форм и конфигураций с текстурированным лицевым слоем с тактильным и визуальным эффектом бархатного полотна", - добавил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.

Как уточнили в пресс-службе, строительство станции метро "Звенигородская" ведется в районе Хорошево-Мневники возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда. Два подземных вестибюля обеспечат выход пассажиров к существующей и строящейся жилой и общественной застройке и остановкам городского транспорта.