Климат в Приморье может стать более контрастным в ближайшие десятилетия

Начальник Примгидромета Борис Кубай отметил, что уже видны явные и прогнозируемые изменения

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 5 января. /ТАСС/. Основным трендом изменения климата в Приморском крае в ближайшие десятилетия станет значительное усиление контрастности и вариативности. Об этом ТАСС рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай.

"Климат не станет "тропическим" или "сибирским". Он станет вариативным, с более резкими контрастами, чем раньше. В один год - жара и отсутствие тайфунов, в другой - обильные осадки, паводки и влажное лето. Такая амплитуда - главный тренд ближайших десятилетий", - рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что уже видны явные и прогнозируемые изменения, а климат станет более вариативным.

"Если говорить кратко - климат Приморья становится более контрастным. Мы наблюдаем повышение среднегодовой температуры, увеличение числа жарких дней летом, более мягкие зимы в прибрежных районах. При этом - возможный рост частоты экстремальных событий - ливни, штормы, засухи", - пояснил Кубай.