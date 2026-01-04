Из Подмосковья принудительно выдворили 3 тыс. мигрантов-нарушителей в 2025 году

Подмосковные судебные приставы в 2024 году обеспечили принудительное выдворение 5,1 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Около 3 тысяч мигрантов были принудительно выдворены в 2025 году из Подмосковья за нарушения законодательства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Московской области, отвечая на запрос агентства.

"В 2025 году в центр временного содержания лиц, подлежащих административному выдворению, были помещены 2 847 иностранцев (438 - по решению суда, с 5 февраля 2025 года полномочия принимать решения о выдворении были переданы должностным лицам МВД - прим. ТАСС), до пункта пропуска через государственную границу судебными приставами препровождены 2 917 иностранных граждан", - рассказали в ГУ ФССП.

В 2024 году подмосковные судебные приставы обеспечили принудительное выдворение 5,1 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществлявших трудовую деятельность в Московской области без соответствующего разрешения, за 2023 год - 2 735 иностранцев.