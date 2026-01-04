В Самарской области отменили 29 межобластных автобусных рейсов

Отменены также 19 междугородних рейсов

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 4 января. /ТАСС/. Минтранс Самарской области отменил 29 межобластных и 19 междугородних автобусных рейсов на фоне сложных погодных условий и ограничений движения на трассах, сообщает ведомство.

"Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области информирует об отмене ряда междугородних и межобластных автобусных рейсов, отправляющихся с центрального автовокзала Самары 4 января", - сказано в сообщении.

Отменены 29 межобластных рейсов в Ульяновск, Казань, Набережные Челны, Саратов, Макеевку, Альметьевск, Оренбург, Нурлат, Балаково, Пермь, Йошкар-Олу, Ижевск. Также отменены 19 междугородних рейсов внутри региона. Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за билеты в полном объеме или обменять билет на другой рейс.