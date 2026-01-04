В Пензенской области частично восстановили движение на федеральных трассах

Временное ограничение движения на дорогах регионального и межмуниципального значения в границах Пензенской области действовало с 21:00 3 января в связи со снегом, метелью, гололедицей

ПЕНЗА, 4 января. /ТАСС/. Движение транспорта на федеральных трассах в Пензенской области частично восстановлено, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

"Движение на федеральных трассах в Пензенской области частично восстановлено. Путь открыт на всех участках, кроме км 93 - км 115 + 140 Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка - автомобильная дорога Р-260, где ограничение для всех видов транспорта действует до 15:00", - написал он в Telegram-канале.

Временное ограничение движения транспортных средств на автодорогах регионального и межмуниципального значения в границах Пензенской области действовало с 21:00 3 января в связи с сильным снегом, метелью, гололедицей.