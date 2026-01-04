Названа причина смерти главы "Русского клуба" в Грузии Свентицкого

Основатель и руководитель Международного культурно-просветительского союза умер от сердечного приступа

ТБИЛИСИ, 4 января. /ТАСС/. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии, основатель и руководитель Международного культурно-просветительского союза "Русский клуб" Николай Свентицкий умер от сердечного приступа. Об этом сообщил "Русский клуб".

"Причиной смерти стал сердечный приступ. Прощание с Николаем Николаевичем начнется сегодня", - говорится в сообщении "Русского клуба" в Facebook.

Как отмечается, панихида по Свентицкому пройдет 4 и 5 января в Храме Иверской иконы Пресвятой Богородицы на горе Махата в Тбилиси. Свентицкого похоронят 6 января в Пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии на горе Махата.

Ранее в воскресенье "Русский клуб" сообщил, что Николай Свентицкий умер на 70-м году жизни.

Свентицкий родился в 1956 году в Тбилиси. Окончил Куйбышевский (ныне Самара) государственный институт культуры, специальность - режиссер театра и кино. Ему были присуждены звания Заслуженного деятеля искусств РФ, Заслуженного артиста РФ.

С 1986 года Свентицкий был членом Театрального общества Грузии, был основателем и директором Центра российской культуры в Грузии. В 2003 году он основал Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб". Свентицкий являлся учредителем и официальным представителем Международной федерации русскоязычных писателей в Грузии. С 2005 года Свентицкий возглавлял Тбилисский государственный академический русский драматический театр имени Грибоедова. С 2016 года он являлся главой Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии.

