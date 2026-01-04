В Москве и Подмосковье на Рождество ожидается снежная и морозная погода

В ночь на 7 января температура воздуха в столице составит около минус 7-9 градусов, по области - от минус 12 до минус 7 градусов

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Снежная и морозная погода ожидается на территории Москвы и Московской области в Рождественскую ночь. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"В ночь на 7 января на фоне облачной погоды ожидается снег, а температура воздуха в столице составит около минус 7-9 градусов. По области - от минус 12 до минус 7 градусов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что днем 7 января в столичном регионе также прогнозируется снег, столбики термометров покажут до минус 7 градусов в мегаполисе и до минус 9 градусов в Подмосковье.

"Ветер будет дуть восточный, днем - с переходом на северный со скоростью 5-10 м/с, на дорогах вероятна гололедица", - заметили в Гидрометцентре РФ.

В сочельник - 6 января - синоптики также ожидают днем местами небольшой снег при температуре воздуха 5-7 градусов ниже нуля в Москве и от минус 10 до минус 5 градусов - по области.