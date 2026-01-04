В Марий Эл ограничили движение грузовиков и автобусов на федеральной трассе

Водителям рекомендовано не выезжать на дальние расстояния без крайней необходимости

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Временное ограничение движения грузовиков и автобусов ввели на федеральной дороге в Марий Эл в связи с непогодой, сообщает ГУ МЧС республики.

"4 января 2026 года временное ограничение движения для грузовых транспортных средств и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М-7 "Волга" с км 95+566 по км 126+279, проходящая по территории Республики Татарстан, в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный снег, сильный боковой ветер, метель и ограниченная видимость)", - говорится в сообщении ведомства.

В республике отмечаются обильный снегопад, низовая метель, сильный ветер и ограничение видимости. Водителям рекомендовано не выезжать на дальние расстояния без крайней необходимости.