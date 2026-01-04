В Москве около 4 тыс. человек посетили экскурсии на промышленные площадки в 2025 году

Проект "Открой Моспром" показывает жителям и гостям города "закулисье" московских предприятий с 2019 года

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. человек стали участниками экскурсий на промышленные площадки Москвы в рамках проекта "Открой Моспром" в 2025 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве растет популярность экскурсий на промышленные площадки. С 2019 года проект "Открой Моспром" показывает жителям и гостям города "закулисье" московских предприятий. Только в 2025 году его участниками стали около 4 тыс. человек", - написал он в своем канале в Max.

Мэр рассказал, что на площадках можно пообщаться с инженерами и технологами, узнать о продуктах и перспективных инновациях. Регистрация на экскурсии доступна на сайте проекта. Подать заявку на посещение каждого предприятия можно за три дня до события.

Собянин добавил, что в настоящее время проект объединяет свыше 150 предприятий и порядка 10 различных форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на заводы, лекции, мастер-классы, викторины и другие мероприятия. Интересно всем: от младших школьников до старшего поколения.