В Новгородской области без энергоснабжения остаются более 3 тыс. человек

В регионе после сильных снегопадов действует режим повышенной готовности

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 января. /ТАСС/. Более трех тысяч жителей Новгородской области отключены от энергоснабжения по причине обильных снегопадов. Об этом говорится в сообщении регионального министерства ЖКХ и ТЭК.

"На 12:00 мск 4 января без электроэнергии остаются 3 017 жителей. К аварийно-восстановительным работам привлечены 84 бригады - 288 специалистов и 102 единицы техники. Работы продолжаются в особом режиме", - сказано в сообщении.

По информации на 21:00 мск 3 января, без энергоснабжения в Новгородской области оставались порядка 2,3 тыс. человек.

В регионе после сильных снегопадов действует режим повышенной готовности. В Демянском, Валдайском, Крестецком округах введен режим чрезвычайной ситуации. Приведены в готовность пункты временного размещения.