Более тысячи самозанятых оформили доступ к оплачиваемым больничным

Все заявления поступили в электронном виде через мобильное приложение "Мой налог", отметили в пресс-службе Соцфонда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Более тысячи самозанятых зарегистрировались в системе за первые четыре дня после начала приема заявлений на добровольное страхование от временной нетрудоспособности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Соцфонда.

"По оперативным данным фонда, на текущий момент подано 1 121 заявление от самозанятых, желающих получить право на оплачиваемый больничный. Все заявления поступили в электронном виде через мобильное приложение "Мой налог", что подтверждает востребованность цифровых сервисов и простоту процедуры", - говорится в сообщении.

С 2026 года в России стартовал эксперимент по добровольному страхованию самозанятых. Участие в нем дает возможность получать выплаты по листкам нетрудоспособности, как это делают наемные работники. Для этого необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде, выбрать размер страховой суммы (35 000 или 50 000 рублей в год) и начать уплачивать страховые взносы, пояснили в ведомстве. Нужно уплачивать взносы либо ежемесячно, либо разово за год. Тариф составляет 3,84% от выбранной страховой суммы. Соответственно, ежемесячные взносы составят 1 344 или 1 920 рублей (3,84% от 35 тыс. или 50 тыс. рублей). При разовой оплате за год сумма составит 16 128 или 23 040 рублей.

Самозанятые смогут получать выплаты по больничным листам через шесть месяцев после внесения годового взноса или регулярной уплаты ежемесячных взносов. Размер выплат будет зависеть от стажа и периода уплаты. Социальный фонд уведомит о праве на больничный и выплатах после закрытия листов, добавили в пресс-службе. Подать заявление на участие в программе можно не только через приложение "Мой налог", но и на "Госуслугах", а также лично в клиентских службах Социального фонда.

Во время праздников 5 января часть клиентских служб будет работать по сокращенному графику. Списки служб, принимающих граждан, можно найти на страницах региональных отделений на сайте Соцфонда или в официальных группах, пояснили в ведомстве.