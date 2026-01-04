В горах Кабардино-Балкарии объявили лавинную опасность

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 4 января. /ТАСС/. Угрозу схода лавин в горах Кабардино-Балкарии (КБР) выше 2,5 тыс. метров прогнозируют синоптики. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"В Кабардино-Балкарии выше 2,5 тыс. метров лавиноопасно. Угроза сохраняется до конца суток 5 января", - отметили в ведомстве.

Наиболее лавиноопасными районами в Приэльбрусье являются верховья долины реки Баксан, поляны Азау, Чегет и Большие Нарзаны.

При таких погодных условиях рекомендуется соблюдать меры безопасности во время отдыха в горах и кататься только на размеченных трассах.