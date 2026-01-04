В Башкирии ввели ограничения на участке федеральной трассы М-5 и местных дорогах

Такие меры приняли в целях обеспечения безопасности дорожного движения

Редакция сайта ТАСС

УФА, 4 января. /ТАСС/. Движение грузового и пассажирского транспорта временно ограничили на участке федеральной трассы М-5 "Урал" в Башкирии и ряде местных дорог из-за непогоды, сообщает Госавтоинспекция республики.

"В связи с ухудшением погодных условий и в целях обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекцией Республики Башкортостан совместно с балансодержателями автодорог с 16:15 (14:15 мск) инициировано ввести временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта", - сказано в сообщении.

На федеральной трассе М-5 "Урал" закрыли движение с 0 по 151 км на участке Чишмы - Аксеново - Киргиз-Мияки. Ранее на этой трассе ограничили движение на участке с 1 194 км по 1 364 км (муниципальные районы Буздякский и Туймазинский).

Ограничения на муниципальных трассах

Также введены ограничения на автодорогах Белебей - Николаевка - Туймазы - Бакалы с 0 по 133 км, Октябрьский - Ермекеево с 0 по 54 км, Аксеново - Аксаково - Белебей с 0 по 40 км, Кушнареково - Чекмагуш - Бакалы с 1 по 112 км, Буздяк - Чекмагуш - Дюртюли с 0 по 54 км.

Позднее ввели ограничения движения для всех видов транспортных средств на участке автодороги Дюртюли - Нефтекамск с 0 по 87 км. Для большегрузов и пассажирского транспорта движение ограничено на участках Белебей - Приютово с 2 км по 31 км и Белебей - Ермекеево - Приютово с 0 по 58 км.

Ограничения установлены на трассах Уфа - Бирск - Янаул с 33 по 214 км, Дюртюли - Бураево с 0 по 63 км, Нефтекамск - Янаул с 0 по 49 км.

Ориентировочное время снятия ограничений - 21:00 (19:00 мск).