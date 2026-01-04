В Москву и область к концу праздников могут прийти морозы до 20 градусов

В ночь на 9 января столбики термометров в столичном регионе на фоне облачной погоды и снегопада могут опуститься до минус 19 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Двадцатиградусные морозы могут прийти в Москву и Подмосковье к концу новогодних праздников. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"В ночь на пятницу, 9 января, столбики термометров в столичном регионе на фоне облачной погоды и снегопада могут опуститься до минус 19 градусов", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что днем тех же суток температура воздуха может достигать отметки в минус 17 градусов, причем будет дуть северный и северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

В ночь на 10 января, согласно предварительным прогнозам, мороз в столице и по области может окрепнуть до минус 20 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что на предстоящей неделе температурный фон в Центральной России начнет с каждым днем понижаться и к 10-11 января ударят первые двадцатиградусные морозы, связанные с малооблачным скандинавским антициклоном. По данным синоптика, которые он привел в своем Telegram-канале, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до 17-22 градусов ниже нуля, местами до минус 25 градусов, что на 8-10 градусов ниже положенного по норме климата середины зимы.