На Крымском мосту образовалась очередь почти из 900 авто

Со стороны Тамани время ожидания составляет более часа

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 4 января. /ТАСС/. Очередь со стороны Крыма и Краснодарского края из почти 900 автомобилей скопилась на проезд по Крымскому мосту по состоянию на 15:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 355 транспортных средств. Время ожидания - более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 522 транспортных средства. Время ожидания - около двух часов", - говорится в сообщении.

Пробки на подъездах к мосту в воскресенье начали образовываться с 11:00 мск.