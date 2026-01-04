В Пятигорске из-за двух аварий без воды остались жители более 30 улиц

С 14:30 до 18:00 будет ограничена подача питьевой воды

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 4 января. /ТАСС/. Специалисты устраняют две аварии, оставившие без воды жителей более 30 улиц в Пятигорске. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов.

"Водоканал приступил к устранению двух аварийных утечек. По ул. Февральская, 60, г. Пятигорск, на водопроводе 4 января 2026 г. с 14:30 до 18:00 будет ограничена подача питьевой воды", - написал Ворошилов в своем Telegram-канале.

По его словам, подача воды ограничена в домах более чем 30 улиц.