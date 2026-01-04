В ОП напомнили о лимите на подарки для учителей

Он должен составлять 10 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Максимальная стоимость подарка для учителей и врачей должна быть не менее 10 тыс. рублей, а не 3 тыс. рублей, как сейчас. Такое мнение выразил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Я считаю, что стоимость подарка для учителей или врачей можно ограничить суммой в 10 тыс. рублей с учетом наших цен и инфляции", - сказал Гриб.

По его словам, например, в Москве стоимость большой коробки хороших конфет, букета цветов в качестве подарка как раз и будет порядка 10 тыс. рублей. "Это адекватная сумма для подарка. Взятка может быть и 1 тыс. рублей, а подарок может быть и за 10 тыс. рублей. Главное - это мотив, цель. Если это 1 сентября, День учителя, Новый год или другие праздники, то дарят подарки учителям, врачам - это наше выражение благодарности людям, которые учат и лечат наших детей и нас", - сказал Гриб.

Он отметил, что в первую очередь необходимо определять не цену, а суть и мотивацию подарка.

"Если врачу подарить бутылку коньяка или виски, то вряд ли он на них наживется или приобретет что-то на конфетах или букете", - сказал Гриб.

Как ранее сообщил ТАСС заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко, сейчас подарок учителю не должен стоить больше 3 тыс. рублей, иначе по закону он может расцениваться как взятка. Понятия слова "подарок" в законах РФ нет. В настоящее время законом не ограничено количество подарков, которые можно преподнести педагогическому работнику. Поэтому если родители захотят подарить несколько предметов, то "правило 3 тыс. рублей" распространяется на них по отдельности. То есть каждый из этих предметов должен быть не дороже 3 тыс. рублей. Но подарок от условного класса тоже не должен быть дороже 3 тыс. рублей, в данном случае нет разницы, сколько дарителей скидываются.

Деньги дарить педагогическим работникам не следует, так как из буквального толкования статьи ГК РФ полагается, что речь в ней идет именно об обычных подарках. Рекомендуется также на всякий случай сохранять чеки на приобретенные подарки, чтобы иметь возможность в случае какой-либо проверки доказать его стоимость. По данным члена Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова, за нарушение ограничений, связанных с получением подарков, учитель может быть привлечен к дисциплинарной ответственности согласно требованиям ст. 192 Трудового кодекса РФ. Так, ему может грозить замечание, выговор или увольнение.