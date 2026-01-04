Кадыров опубликовал видео с посещения школы хафизов в Чечне

© Официальный Telegram-канал Рамзана Кадырова/ ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 4 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с открытия школы хафизов. Кадыров лично принял участие в мероприятии.

"В эту субботу мы открыли в селе Новый Шарой Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики школу хафизов, рассчитанную на 100 учащихся. <...> В ходе церемонии мы прочитали дуа и осмотрели помещения. Я поздравляю чеченский народ с ее открытием", - написал он.

Ранее министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев опроверг слухи об ухудшении здоровья и госпитализации главы Чечни. Он выложил видео с Рамзаном Кадыровым, который сообщил в том числе, что держит пост и собирается на тренировку. По словам Дудаева, практически каждый день глава региона делает по несколько заявлений на своих информационных ресурсах.