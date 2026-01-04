В Софии прошло литийное шествие в честь освобождения города в Русско-турецкой войне

Болгарский народ, несмотря ни на какое внешнее воздействие, помнит и ценит своих освободителей - русскую армию и русский народ, подчеркнул депутат Европарламента от болгарской партии "Возрождение"

СОФИЯ, 4 января. /ТАСС/. Патриарх Болгарский и митрополит Софийский Даниил принял участие в благодарственном молебне в храме "Святая Неделя" и литийном шествии в Софии в честь 148-й годовщины ее освобождения в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Как сообщает корреспондент ТАСС, участники праздничных мероприятий - священнослужители, представители посольства России, политических партий, общественных организаций и горожане - возложили венки и цветы к памятнику освободителю Софии генералу Гурко, к памятнику Царю-Освободителю и памятнику болгарским ополченцам.

"Болгарский народ, несмотря ни на какое внешнее воздействие, помнит и ценит своих освободителей - русскую армию и русский народ. Мы уважаем свою историю, помним об усилиях наших русских друзей и болгарских ополченцев, которые, не щадя своей жизни, бились за освобождение Болгарии", - сказал депутат Европарламента от болгарской партии "Возрождение", выступая на митинге.

4 января 1878 года (23 декабря 1877 года по старому стилю) болгарская столица была освобождена после почти пяти веков, проведенных в составе Османской империи. Войска под руководством генерала Гурко неожиданно для турок оказались на подступах к Софии еще до того, как город успели превратить в крепость, и он был освобожден без кровопролитных сражений. Командующий турецкими войсками Осман Нури-паша под давлением консула Италии Витторио Позитано и Франции Леандра Леге даже отказался от идеи сжечь город и взорвать склады с боеприпасами. София встретила русских солдат перезвонами колоколов и цветами.

Взятие Софии открыло перед русской армией путь на запад к Македонии и на восток к Царьграду (Стамбулу). В итоге 3 марта 1878 года был подписан Сан-Стефанский мирный договор, который покончил с пятивековым османским владычеством и восстановил Болгарию как полноценное государство.