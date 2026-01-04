На участке трассы Екатеринбург - Алапаевск из-за ДТП затруднено движение

Двоих участников аварии осматривают медики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Движение транспорта на 69-м км трассы Екатеринбург - Алапаевск в Режевском районе Свердловской области затруднено из-за ДТП с участием трех машин, в том числе одной "Газели". Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

"Госавтоинспекция Свердловской области сообщает о временном затруднении движения на 69-м км автодороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск в направлении Екатеринбурга в Режевском районе в связи с ДТП. 4 января около 15:00 (13:00 мск) на 69-м км автодороги <...> произошло столкновение трех транспортных средств", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что двоих участников ДТП сейчас осматривают медики. Движение в сторону Екатеринбурга затруднено.