Главную елку ЛНР демонтируют после частичной деформации конструкции

Новогоднюю елку ЛНР торжественно открыли 26 декабря 2026 года

ЛУГАНСК, 4 января. /ТАСС/. Главную елку Луганской Народной Республики, частично деформированную после шквального ветра, демонтируют. Об этом ТАСС сообщили в администрации Луганска.

"В результате шквального ветра лопнули сварочные швы, что привело к деформации металлоконструкции елки, установленной на Театральной площади Луганска. Принято решение демонтировать поврежденную конструкцию и произвести ее ремонт", - сказал представитель администрации города.

По словам собеседника агентства, металлоконструкцию елки отремонтируют и установят на центральной - Театральной площади Луганска - к следующим новогодним праздникам.

Новогоднюю елку ЛНР торжественно открыли 26 декабря 2026 года. 3 января из-за шквального ветра металлоконструкция елки частично деформировалась. Утром 4 января специалисты провели обследование конструкции, после чего приняли решение о демонтаже елки.