В Оренбургской области объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды

В регионе остаются закрытыми многие участки автодорог

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за метели и усиления ветра до 25-27 м/с объявили в Оренбургской области. В регионе остаются закрытыми многие участки автодорог, следует из сообщений правительства региона.

"На территории Оренбургской области объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. С вечера 4 января 2026 года и до середины дня 5 января 2026 года в отдельных районах области возможны сильные метели, обильный снегопад и порывистый ветер с силой до 25-27 метров в секунду. На дорогах могут образоваться снежные заносы", - говорится в сообщении.

В регионе сохраняются ограничения движения транспорта на многих трассах.