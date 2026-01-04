Очередь в Эрмитаж растянулась до Александровской колонны

Музей советует посетителям смотреть по доступным на сайте онлайн-камерам, есть ли очереди, и покупать билеты онлайн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 января. /ТАСС/. 220-метровая очередь желающих посетить Эрмитаж сформировалась в Санкт-Петербурге днем 4 января, но уже через час очередь рассеялась, проверил корреспондент ТАСС данные городских камер видеонаблюдения. Днем очередь растягивалась от Александровской колонны до входа в Главный музейный комплекс в Большом дворе Зимнего дворца.

Санкт-Петербург традиционно один из самых популярных городов для путешествия россиян на предновогодних и январских праздниках, а Эрмитаж - одно из главных мест для посещения. Так, в декабре 2024 и 2025 года посетители музея выстраивались в длинные очереди, чтобы попасть в музейные залы.

Согласно информации на сайте Эрмитажа, очередь в музей могла выстроиться не только из-за праздничного ажиотажа, но и из-за других факторов: она образовалась в первой половине дня - именно в это время суток большинство посетителей планирует прийти в музей, и сегодня на улице шел мокрый снег, что могло замедлить проход посетителей через гардеробы, так как им требовалось больше времени на переодевание.

Эрмитаж советует посетителям перед походом в музей смотреть по доступным на сайте онлайн-камерам, есть ли очереди, и покупать билеты онлайн, а не в кассах вживую. Если покупать билеты в интернете, то в музее можно оказаться за 20 минут в напряженный день и за 7 минут - в обычный. Тогда как без онлайн-билетов в напряженный день у человека может уйти около часа, чтобы попасть в Эрмитаж, и 20 минут - в обычный день.