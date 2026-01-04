В Адыгее до конца суток хотят ликвидировать основные обрывы ЛЭП

Без света остаются около 4-5 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 4 января. /ТАСС/. Порядка 4-5 тыс. жителей Адыгеи остаются без электроснабжения из-за последствий непогоды, до конца суток планируется восстановить электроснабжение для 95% абонентов за исключением единичных обрывов, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале.

"По данным энергетиков, на сегодняшний день без света остаются около 4-5 тысяч человек. Если бы не сильный ночной ветер и повторные обрывы ЛЭП, количество отключенных от света домов сократилось бы еще в два раза. Стоит задача запитать 95% всех отключенных линий до конца суток. Далее остаются единичные обрывы, но и по ним работы будут завершены в считанные часы", - говорится в сообщении.

Кумпилов отметил, что сохраняются проблемы в работе управляющих компаний по расчистке от снега дворов многоэтажек, уборка продолжается. При этом в нормальное русло возвращается работа регоператора по вывозу мусора. Как заявил Кумпилов, режим ЧС планируется снять в течение пары суток.

"Хочу заверить, что все службы и ведомства работают круглые сутки, делают все возможное для стабилизации ситуации и урегулирования всех оставшихся вопросов. Подобное количество осадков - это, конечно, стихия, однако выводы сделаны, и после нормализации обстановки будут приняты практические решения", - отметил Кумпилов.

В начале недели непогода обрушилась на ряд городов и районов Адыгеи, из-за снегопада произошло налипание на линии электропередачи, что привело к обрывам. Был введен режим ЧС.