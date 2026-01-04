В Самарской области более 400 единиц техники расчищают дороги от снега

В круглосуточном режиме действует оперативный штаб по обеспечению жизнедеятельности региона

САМАРА, 4 января. /ТАСС/. Более 400 единиц спецтехники задействованы в расчистке региональных и межмуниципальных дорог в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Мах.

"Держу на личном контроле текущую ситуацию в Самарской области в условиях сильного снегопада и ход работ по ликвидации его последствий. <…> В уборке региональных и межмуниципальных дорог задействовано более 400 единиц спецтехники", - написал он.

По информации губернатора, в круглосуточном режиме действует оперативный штаб по обеспечению жизнедеятельности региона. Все службы переведены в усиленный режим готовности. Федорищев призвал жителей региона по возможности не использовать личный транспорт и отложить поездки на дальние расстояния.