Дороги Саратова расчищают от снега более 400 единиц техники

В работах также задействованы почти 3 тыс. рабочих

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 4 января. /ТАСС/. Более 400 единиц техники и 2 895 рабочих заняты на расчистке от снега дорог, тротуаров и платных парковок в Саратове. Об этом сообщил глава города Михаил Исаев в Telegram-канале.

"В уборке города задействовано около 400 единиц специализированной техники и 2 895 рабочих, с учетом сотрудников управляющих компаний и дворников, обслуживающих объекты торговли и потребительского рынка. В приоритетном порядке проводится очистка основных транспортных магистралей, спусков и подъемов, а также подходов к социально значимым объектам", - написал он.

Исаев добавил, что службы держат на контроле ход работ по уборке снега в городе, а также готовятся к работе в условиях метели и порывистого ветра.