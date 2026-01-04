На Запорожье за год построили 448 базовых станций

Было переоформлено 386 тыс. sim-карт

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Специалисты установили 448 базовых станций за 2025 год для улучшения связи в Запорожской области. При этом жителям региона переоформили на российские паспорта 386 тыс. sim-карт, сообщили в Минцифры области.

"За год было построено 448 базовых станций, а жителям региона переоформили 386 тысяч сим-карт на российские паспорта", - сообщил министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.

По его словам, в 2025 году в области также впервые был внедрен аварийный роуминг во время длительных отключений электроэнергии из-за ударов ВСУ по энергообъектам. Прохватилов подчеркнул, что это нововведение обеспечило бесперебойную связь во время чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, по данным Минцифры, в 2025 году был перевыполнен план по количеству массовых социально значимых услуг. Почти в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом увеличилось количество заявлений жителей области на получение услуг в электронном виде.