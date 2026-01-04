В Самарской области начали снимать ограничения на автодорогах

В Госавтоинспекции региона предупредили, что транспорт будут пропускать дозировано, чтобы не допустить образования заторов

САМАРА, 4 января. /ТАСС/. Временные ограничения движения на автодорогах, ранее введенные в Самарской области из-за неблагоприятных погодных условий, начали снимать с 21:00 (20:00 мск). Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

"С 21:00 (20:00 мск) снимаются ограничения для движения по всем автодорогам Самарской области, за исключением участка Подъезд к городу Оренбург (на данном участке автодороги ограничения продлены)", - сказано в сообщении.

В ведомстве предупредили, что транспорт будут пропускать дозировано, чтобы не допустить образования заторов.

Ранее сообщалось о полном открытии для проезда платной автодороги "Обход Тольятти". Работы по расчистке трассы завершены, движение восстановлено в полном объеме.

Временные ограничения для движения грузовых и маршрутных транспортных средств на всей федеральной сети автодорог региона вводились для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с осложнением погодных условий.