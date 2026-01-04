В Оренбургской области сняли ограничения движения на дорогах

Меры ранее ввели из-за неблагоприятных погодных условий

ОРЕНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Движение транспорта возобновляется в Оренбургской области после временных ограничений на федеральных и региональных автодорогах, ранее введенных из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает правительство региона.

"В связи с наступлением благоприятных погодных условий с 22:00 (20:00 мск) 4 января сняты ограничения движения", - говорится в сообщении.

Речь об участке федеральной трассы М-5 "Урал" с 146-го км (село Староалександровка) по 405-й км (поселок Холодные Ключи). Сняты ограничения на участке федеральной дороги Р-239 с 447-го км (город Абдулино) по 572-й км (село Шарлык).

Движение возобновлено на участках автодорог регионального значения Бугуруслан - Абдулино с 0-го по 86-й км, Северное - Старые Шалты с 0-го по 65-й км, Бугуруслан - Старокутлумбетьево с 32-го км по 60-й км. С 20:30 (18:30 мск) открыто движение для всех транспортных средств на автомобильной дороге Бугульма - Бугуруслан - Бузулук - Уральск с 0-го по 22-й км, с 24-го по 118-й км, с 118-го по 153-й км, с 270-го по 333-й км.