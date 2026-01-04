В Туапсинском районе Кубани восстановили энергоснабжение в двух поселках

Жителей еще четырех населенных пунктов запитали по временной схеме

КРАСНОДАР, 4 января. /ТАСС/. Энергоснабжение восстановлено в двух поселениях в Туапсинском районе Краснодарского края, жители еще четырех запитаны по временной схеме. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

"Работы завершили в отдаленном хуторе Папоротном и селе Гойтх. Жители еще четырех поселений получают электричество по временной схеме - там подстанции запитали от дизельных генераторов - это поселок Горный, села Терзиян, 1-я и 4-я Гунайка", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды, связанной с налипанием мокрого снега в Краснодарском крае 1 января без электричества остались около 43 тыс. человек. Ведутся восстановительные работы в ряде районов Краснодарского края, в том числе в Туапсинском. К утру 4 января электроснабжение восстановлено еще в около 100 домах Апшеронского района, аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме. В Белореченске аварийные бригады отрабатывают точечные заявки по восстановлению подачи электричества жителям, выезжают устанавливать упавшие столбы, ремонтировать оборвавшиеся кабели.