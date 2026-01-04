Умер ставропольский фотохудожник Алексей Заморкин

Ему было 66 лет

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Член Союза журналистов России, фотохудожник Алексей Заморкин умер на 67-м году жизни на Ставрополье. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр культуры региона Татьяна Лихачева.

"Ушел из жизни Алексей Борисович Заморкин, член Союза журналистов России, член Международной ассоциации панорамных фотографов IAPP, участник и призер многих российских и зарубежных выставок. <…> За 35 лет творческой деятельности мастер виртуозно овладел разными жанрами фотографии, работал как в ретро-технике, так и в суперсовременной, экспериментируя с техническими приемами и художественными эффектами", - написала она, не уточнив причины смерти фотохудожника.

Один из учеников Алексея Заморкина фотограф Василий Дейнека сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что прощание пройдет в Ставрополе 6 января.

Алексей Заморкин родился в 1959 году в Краснодаре, жил и работал на Ставрополье. Осенью 2025 года в Музее-усадьбе художника-академиста В.И. Смирнова в Ставрополе прошла персональная выставка фотохудожника, приуроченная к юбилею творчества автора. На сайте краевого музея-заповедника сообщается, что фотохудожник с 2000 года провел более 20 персональных выставок на Ставрополье и в других регионах России, а также за рубежом.