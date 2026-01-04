Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Шереметьево им. А. С. Пушкина работает в штатном режиме, рейсы авиакомпаний выполняются по центральному расписанию. Об этом говорится в сообщении авиагавани.

"Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Рейсы российских и иностранных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по центральному расписанию. Пассажиры обслуживаются согласно стандартным регламентам", - отмечается в сообщении.

В аэропорту отметили, что на регистрации, предполетном досмотре, паспортном контроле обстановка спокойная, скопления пассажиров отсутствуют. "Стоит отметить, что особым спросом у наших пассажиров пользуются услуги бизнес-залов", - отметили там.

Кроме того, в условиях пикового новогоднего периода фиксируется также максимальная загрузка паркингов терминалов В и С. В Шереметьево рекомендовали пассажирам уточнять наличие свободных мест на сайте. " В качестве альтернативы можно оставить машину на паркинге терминала D и на открытых удаленных парковках", - добавили там.