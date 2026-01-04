В Марий Эл на участке федеральной трассы восстановили движение транспорта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Движение грузовиков и автобусов восстановили на федеральной дороге в Марий Эл. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

"С 19:00 мск 4 января 2026 года снято временное ограничение движения для грузовых транспортных средств и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки", - говорится в сообщении.

Ограничения из-за сильного снега при боковом ветре, метели и ограниченной видимости вводили на участке федеральной трассы А 295 "Йошкар Ола - Зеленодольск - М 7 "Волга".