МЧС оказывает помощь водителям в Татарстане из-за непогоды

Для них развернули мобильный пункт обогрева и горячего питания

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям большегрузов в Алькеевском районе Татарстана, где из-за сильного снегопада ограничено движение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Из-за сильного снегопада и ветра на автодорогах региона введено временное ограничение движения. На границе Татарстана и Ульяновской области, вблизи населенного пункта Аппаково Алькеевского района, сотрудниками МЧС России совместно с представителями муниципальных властей развернут мобильный пункт обогрева и горячего питания для водителей большегрузных автомобилей. На данный момент помощь потребовалась 20 автомобилистам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на месте организовано взаимодействие с дежурными группами ГИБДД. Тяжелая спецтехника эвакуирует транспортные средства из снежных заносов. "Ситуация на дорогах остается сложной", - отметили в министерстве.

Всего в республике приведены в готовность 175 пунктов обогрева (стационарные, мобильные и подвижные). В связи с неблагоприятной погодой в регионе МЧС России призвало водителей быть предельно внимательными на дорогах и воздержаться от дальних поездок без необходимости.