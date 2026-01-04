В Татарстане на фоне усложнения погодных явлений ввели план "Буран"

В республике на всех автодорогах федерального значения ввели временное ограничение движение для автобусов и грузовых автомобилей

КАЗАНЬ, 4 января. /ТАСС/. Власти Татарстана ввели план "Буран", определяющий действия министерств, ведомств и организаций по обеспечению бесперебойного движения автомобильного и железнодорожного транспорта на территории республики на фоне опасных погодных явлений. Об этом сообщается на сайте правительства Татарстана.

"В Татарстане с 14:00 4 января 2026 года и до ликвидации последствий неблагоприятных метеорологических явлений введен план действий министерств, ведомств и организаций по обеспечению бесперебойного движения автомобильного и железнодорожного транспорта на территории Республики Татарстан в зимний период 2025/2026 года - план "Буран", - сказано в сообщении.

Уточняется, что решение принял премьер-министр, первый заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики Алексей Песошин в связи с ухудшением метеорологической обстановки, связанной с обильными снегопадами и возникновением снежных заносов на автодорогах. Согласно плану, руководители органов власти и организаций Татарстана должны привлекать силы и средства к выполнению мероприятий плана. Главы муниципальных районов должны докладывать о выполнении мероприятий плана "Буран" каждые 6 часов, обеспечить своевременное информирование населения об обстановке на автомобильных дорогах.

На территории Республики Татарстан на всех автодорогах федерального значения введено временное ограничение движение для автобусов и грузовых автомобилей.

В Татарстане метель с сильным ухудшением видимости, порывы ветра до 15-20 м/с, снежные заносы. По данным Гидрометцентра республики, такая погода будет сохраняться ночью и утром 5 января.