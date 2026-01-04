В Саратовской области восстановили движение транспорта по всем трассам

К расчистке дорог привлекли более 1,5 тыс. единиц спецтехники, отметил глава региона Роман Бусаргин

САРАТОВ, 4 января. /ТАСС/. Движение транспорта по федеральным и региональным трассам на территории Саратовской области восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

"Проезд по всем федеральным и региональным трассам на территории Саратовской области обеспечен", - написал он в Telegram-канале.

Губернатор сообщил, что в течение дня 4 января к расчистке дорог было привлечено более 1,5 тыс. единиц спецтехники, использовано свыше 8 тыс. тонн песко-соляной смеси. Работы организованы в круглосуточном режиме.