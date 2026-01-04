В Псковской области отремонтируют 42,3 км дорог и семь мостов

Работы запланировали до 2027 года, сообщила министр туризма региона Марина Егорова

ПСКОВ, 4 января. /ТАСС/. Более 42 км автомобильных дорог и семь мостов, входящих в состав популярных туристических маршрутов планируют отремонтировать в Псковской области. Работы запланированы до 2027 года, сообщила ТАСС министр туризма Псковской области Марина Егорова.

"В целях приведения этих автомобильных дорог в нормативное состояние разработан план дорожных работ до 2027 года, в рамках которого предусмотрен ремонт и капитальный ремонт 42,3 км автомобильных дорог и семи мостов", - отметила Егорова.

Как уточнили в Минтуризма региона, ранее был сформирован и проведен мониторинг перечня дорог регионального и межмуниципального значения, по которым проходят автомобильные туристические маршруты. Их общая протяженность составляет 786,7 км, из которых 509,7 км (около 65%) находятся в нормативном состоянии. Для приведения остальных участков к нормативу и был разработан план дорожных работ.

По ее словам, профильные ведомства занимаются развитием транспортной доступности, включая модернизацию инфраструктуры. В 2025 году была благоустроена площадь у здания международного аэропорта Псков им. княгини Ольги, а также начато строительство нового терминала прилета.

Интеграция в федеральный бренд и работа с туриндустрией

По словам Егоровой, Псковская область также активно продвигает свой туристический потенциал на внешнем рынке. Область в числе первых присоединилась к федеральному туристическому бренду Discovery Russia. Это дает право представлять регион на международных выставках под единым слоганом, направленным на привлечение иностранных туристов. Основные потоки иностранных гостей в область формируют граждане Белоруссии, Латвии, Эстонии, Германии и Казахстана. Также отмечается растущий интерес со стороны Китая.

Параллельно в регионе ведется системная работа по легализации и повышению качества услуг в туриндустрии. В 2025 году в результате контрольно-надзорных мероприятий 16 неформальных объектов размещения были классифицированы как "гостиницы" и "базы отдыха" и выведены из "серой зоны". Проводятся рейды по выявлению неаттестованных экскурсоводов; за 2024 год аттестацию прошли 69 специалистов.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), число туристических поездок по Псковской области за 2025 год составило 482 тыс., что на 14,5% превышает показатель 2024 года. Такой рост связывают с планомерным развитием инфраструктуры и комплексным продвижением региона.