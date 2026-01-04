В Запорожской области охват цифровым телевещанием достиг 95%

Радиовещание охватило 97% территории, сообщили в Минцифры области

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Охват территории Запорожской области цифровым телевещанием достиг 95%, а радиовещанием - 97% по итогам 2025 года. Об этом сообщили в Минцифры области.

"В области теле- и радиовещания также проделана колоссальная работа. Теперь 95% территории региона охвачены цифровым телевещанием и 97% - радио", - сообщил министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.

По его словам, для защиты жителей региона от украинской пропаганды в этом году ввели запрет на нелицензионные спутниковые системы. Для населения прошла акция по бесплатному подключению и установке более девяти тыс. комплектов "Русский мир".

Кроме того, в 2025 году в Запорожской области прошло свыше 90 тыс. "Уроков цифры" для школьников, что в четыре раза больше, чем в 2024-м.