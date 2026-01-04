В МВД предупредили об ограничениях движения на Урале

Причиной стала непогода

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. В нескольких регионах Урала, Поволжья и Центральной России временно ограничено движение на трассах из-за непогоды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"Внимание автомобилистов! Из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов Урала, Поволжья, Центральной России на федеральных трассах осложняется дорожная ситуация. На некоторых участках вводится временное ограничение движения на автомобильных трассах", - говорится в сообщении.

Так, в Башкортостане в связи с погодными условиями введено ограничение движения по автодороге М5 "Урал" (Москва - Челябинск) с 1 465-го км (населенный пункт Лебяжий) по 1 547-й км (граница с Челябинской областью) с 20:15 4 января по 09:00 5 января.

В Татарстане с 18:00 4 января до 09:00 5 января в ожидаются сложные погодные условия: метель с видимостью до 1 000 м/с, сильный ветер до 20 м/с, гололедица и снежные заносы на дорогах.

Также в Пермском крае на дорогах ухудшилась видимость и Госавтоинспекция работает в усиленном режиме.

"Уважаемые участники дорожного движения! Без экстренной необходимости не используйте личный транспорт в сложных погодных условиях! Следите за информацией Госавтоинспекции в вашем регионе! Будьте внимательны и обращайте внимание на прогноз погоды перед дальними поездками", - отметила Волк.