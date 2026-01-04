Спасатели развернули пункты обогрева на нескольких трассах Башкирии

Ограничения движения транспорта на большинстве участков автодорог продлили до 07:00 мск 5 января

Редакция сайта ТАСС

УФА, 4 января. /ТАСС/. Спасателями Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям развернули пункты обогрева на трассах из-за ограничений движения, сообщили в ведомстве.

"В связи с ограничениями на автодорогах, спасателями Госкомитета РБ по ЧС развернуты пункты обогрева", - говорится в сообщении.

Пункты обогрева расположены на федеральной трассе М-5 "Урал" в Туймазинском районе на 1 285-м км, на федеральной трассе Р-240 на перекрестке Ира - Мраково, на автодороге Белорецк - Уфа вблизи населенного пункта Серменево, на федеральной трассе Р-240 вблизи населенного пункта Толбазы Аургазинского района.

Действие ограничений движения транспорта на большинстве участков автодорог в Башкирии продлено до 09:00 (07:00 мск) 5 января.