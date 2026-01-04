На поддержку МСП и экспорта Новгородской области направят 300 млн рублей

Основной объем денежных средств пойдет на развитие технопарков, сообщили в министерстве инвестполитики региона

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 января. /ТАСС/. Более 300 млн рублей направят на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) и развитие экспортной деятельности в Новгородской области в 2026 году. Основной объем этих средств (260,9 млн рублей) предназначен для развития технопарков - создания и модернизации инфраструктуры, закупки оборудования и формирования условий для ускоренного запуска и расширения бизнес-проектов, сообщили ТАСС в министерстве инвестиционной политики региона.

"На 2026 год бюджет по направлениям "Развитие малого и среднего предпринимательства" и "Развитие экспортной деятельности" составляет 300,8 млн рублей. Основной акцент - на технопарках: 260,9 млн рублей. Это про инфраструктуру, оборудование и условия, когда резиденты могут запускаться и расширяться быстрее и дешевле", - сообщили в ведомстве.

Финансирование также предусмотрено для работы Новгородского центра поддержки экспорта, которому выделено 14,2 млн рублей на сопровождение экспортеров, обучение и организацию участия в выставках. Деятельность центра "Мой бизнес", оказывающего консультационные и образовательные услуги предпринимателям, будет обеспечена 10,9 млн рублей. Дополнительно 14,8 млн рублей заложено на предоставление субсидий для компенсации точечных затрат бизнеса, поддержки новых и действующих проектов.

В ведомстве подчеркнули, что поддержка МСП в регионе выстроена по принципу полного цикла - от идеи до выхода на рынок. Ключевыми инструментами являются инфраструктурная поддержка через технопарки и бизнес-инкубаторы, комплекс сервисов центра "Мой бизнес", включая консультации и акселерационные программы, а также финансовые меры - субсидии, микрофинансирование и поручительства. Отдельным направлением является поддержка экспортной деятельности через специализированный центр и совместные программы с Российским экспортным центром.

МСП в регионе

По данным на декабрь 2025 года, в Новгородской области зарегистрирован 21 974 субъект МСП, в том числе 15 446 индивидуальных предпринимателей и 6 528 юридических лиц. В Мининвесте отметили, что динамика роста положительная: за год число субъектов МСП увеличилось на 519, или на 2,4%.

"На декабрь 2024 года в регионе было 21 455 субъектов МСП, а на декабрь 2025 года - 21 974. То есть рост за год - 2,4%. Если рассматривать МСП и самозанятых вместе, то рост еще заметнее: с 58 001 до 69 240. Во многом это объясняется тем, что людям стало проще работать в белую - режим самозанятости действительно удобный, а дальше, когда увеличиваются обороты и формируется команда, часть плательщиков налога на профессиональный доход оформляют ИП или открывают юридические лица", - отметили в Мининвесте.

Наиболее представительной отраслью среди малого и среднего бизнеса региона является оптовая и розничная торговля, на которую приходится 30% субъектов. Далее следуют сфера персональных услуг (14%), транспортировка и хранение (13,2%), строительство (11,4%), обрабатывающие производства (10,2%), профессиональная, научная и техническая деятельность (6,5%), операции с недвижимостью (5,7%) и сельское хозяйство (5,0%). "По целям на 2026 и 2030 годы. Мы ориентируемся на устойчивый прирост примерно в темпе последних лет - около 1% в год. Достигать этого будем за счет "мягкого входа" для начинающих предпринимателей, доступа к площадкам инновационной инфраструктуры и льготному финансированию, а также за счет роста самозанятых, которые со временем переходят в статус МСП", - отметили в Мининвесте региона.