В Ульяновской области восстановили движение транспорта по федеральным трассам

Ограничения движения действовали на двух участках дорог

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 4 января. /ТАСС/. Движение транспорта по федеральным трассам на территории Ульяновской области восстановлено. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

"Сняты временные ограничения движения для автобусов и грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в Ульяновской области", - сказано в сообщении.

Ограничения действовали 4 января на двух участках автомобильных дорог федерального значения - трассы М-5 "Урал" с 780-го по 861-й км и Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград с 23-го по 47-й км.