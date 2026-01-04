Состояние пострадавших при взрыве газа в Чечне оценивают как средней тяжести

По факту случившегося проводят доследственную проверку, сообщили в региональном управлении СК РФ

ГРОЗНЫЙ, 4 января. /ТАСС/. Состояние пятерых пострадавших, включая двух детей, при взрыве бытового газа в чеченском городе Шали оценивается как средней тяжести. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

"По предварительной информации, утечка газа произошла из-за неисправности газовой плиты. В результате происшествия пострадали пять человек, из них двое малолетних детей 2025 года рождения. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что по факту случившегося проводится доследственная проверка.

"В настоящее время следователем назначены соответствующие судебные экспертизы", - отметили в ведомстве.