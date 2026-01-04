На Запорожье впервые начали проводить радиотерапию для онкобольных

Новое направление в работе онкологической службы региона появилось в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Новое направление в работе онкологической службы Запорожской области появилось в 2025 году - радиотерапия с использованием линейного ускорителя. Об этом сообщили в Минздраве региона.

"Улучшена материально-технической база онкологического центра в Мелитополе. Открыто новое направление в онкологической службе - радиотерапия с использованием линейного ускорителя. С момента начала работы нового аппарата до конца 2025 года 97 пациентов Мелитопольского областного онкологического центра завершили курс лучевой терапии", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что еще 12 человек продолжают лечение, получая специализированную медицинскую помощь.

В запорожском Минздраве отметили, что всего с момента ввода в эксплуатацию аппарата до конца 2025 года проведены порядка 1,9 тыс. процедур лучевой терапии для пациентов с разными онкологическими заболеваниями.

В 2024 году был открыт после капремонта незавершенный в украинский период корпус онкодиспансера, закуплено и установлено необходимое медицинское оборудование, открыты новые отделения, увеличен коечный фонд. Помощь в онкоцентре оказывают как жителям Запорожской, так и Херсонской областей.