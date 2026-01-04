Литва и Латвия ищут причину повреждения морского кабеля между странами

Ведется расследование происшествия

ВИЛЬНЮС, 4 января. /ТАСС/. Ответственные структуры Литвы и Латвии работают над установлением причины повреждения морского кабеля между литовским поселком Швентойи и латвийским городом Лиепая. Об этом сообщил национальный центр Литвы по управлению кризисами.

"Поддерживаем с коллегами из Латвии необходимые контакты, обмениваемся собранными данными, однако пока инцидент расследуется, информация о его возможных причинах огласке не подлежит", - говорится в сообщении.

Латвийская сторона также подтвердила факт повреждения кабеля и начала расследования происшествия.