В Йошкар-Оле за четыре дня нового года выпало более трети месячной нормы осадков

Об этом сообщил врио мэра столицы Марий Эл Антон Трудинов

Редакция сайта ТАСС

ЙОШКАР-ОЛА, 4 января. /ТАСС/. Свыше трети месячной нормы осадков выпала на территории Йошкар-Олы за четыре дня нового года. Об этом сообщил врио мэра столицы Марий Эл Антон Трудинов в своем Telegram-канале.

"Снежный циклон, накрывший Йошкар-Олу, принес внушительное количество снега: за четыре дня в нашем городе выпало более трети месячной нормы осадков, а на сегодняшний день пришелся самый интенсивный снегопад", - проинформировал он, отметив, что для дорожных и коммунальных служб города сейчас наступило время пиковых нагрузок. В частности, по словам Трудинова, предстоящей ночью на дороги выйдет 39 единиц снегоуборочной техники, в том числе 15 комбинированных дорожных машин, которые будут работать по своим маршрутам, проходя колоннами.

"В первую очередь расчищаются магистральные улицы, где наиболее интенсивное движение общественного транспорта, а также дороги, ведущие к социальным учреждениям, после этого проводится очистка менее загруженных дорог и частного сектора", - пояснил Трудинов.

Свыше сотни единиц

Ранее в пресс-службе главы республики Юрия Зайцева ТАСС сообщили, что власти Марий Эл мобилизовали на борьбу с последствиями снежного циклона весь парк коммунальной техники. На трассах федерального значения работает почти 30 единиц техники, дорожниками израсходовано 147 тонн пескосоляной смеси и 98 тонн соли для борьбы с гололедицей, на региональных дорогах работает свыше сотни единиц техники и десять бригад, которые чистят остановки общественного транспорта и дорожные знаки. "На автодорогах, проходящих по территории Марий Эл, не допущено перерывов и остановок в движении транспортных средств, а также ДТП по условиям содержания автодорог", - заметил собеседник агентства.

Сам глава региона призвал граждан по возможности оставаться дома и не выходить на улицу, а водителей - воздержаться от поездок на личном транспорте. "Поручил перевести все дорожные и коммунальные службы на круглосуточный режим работы, экстренные оперативные службы также работают в усиленном режиме", - отмечал Зайцев, заверив, что службы республики делают все необходимое для нормализации обстановки.

Между тем, согласно предупреждению синоптиков, предстоящей ночью в республике также ожидаются неблагоприятные погодные условия, а именно метель, усиление ветра в порывах до 11-16 м/с, ухудшение видимости при снеге до 500 м и менее, на дорогах - снежные заносы, накат и гололедица. В главном управлении МЧС России по региону в этой связи напомнили, что в подобных погодных условиях следует по возможности отложите поездки, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, быть предельно внимательными на дорогах и учитывать погодные условия при планировании перемещений.