В Пензенской области восстановили электроснабжение в 64 населенных пунктах

Электричество получили жители 8 тыс. домов

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 4 января. /ТАСС/. Электроснабжение, нарушенное снегопадом, восстановлено в почти 8 тыс. домов в 64 населенных пунктах Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

"Из-за сильных порывов ветра было нарушено электроснабжение почти 8,5 тыс. домов в 71 населенном пункте - коснулось 19,5 тыс. жителей. Сейчас электричество восстановлено в 64 населенных пунктах. Подключено почти 8 тыс. домов, где проживает порядка 18,5 тыс. человек", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что завершены работы в селах Воскресеновка и Леонидовка Пензенского района. Потребуется около четырех часов на восстановление электричества в несколько десятков домов сел Бессоновского района.

По данным синоптиков, в Пензенской области за последние сутки выпало от 50% до 100% декадной нормы снега. В воскресенье в регионе продолжался мокрый снег, скорость ветра 8-13 м/с, местами порывы до 25 м/с, на дорогах - гололед и заносы.

По информации Мельниченко, очистку региональных и федеральных дорог вели более 400 единиц техники. Движение в границах области в настоящее время открыто в полном объеме.