В Запорожской области по программе "Земский доктор" привлекли 35 медиков

Об этом сообщили в Минздраве региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Проблему дефицита медицинских кадров в Запорожской области решают, в том числе с помощью программы "Земский доктор / Земский фельдшер", благодаря которой в 2025 году удалось привлечь 35 медработников. Об этом сообщили в Минздраве региона.

По данным ведомства, в начале 2025 года обеспеченность региона врачами была вдвое ниже, чем в среднем по России. Однако к концу года ситуация улучшилась.

"Сегодня в системе здравоохранения области работают 1 019 врачей и 3 738 человек среднего медперсонала. Однако этого недостаточно для полного удовлетворения потребностей населения. Решить проблему дефицита кадров помогает программа "Земский доктор / Земский фельдшер", в рамках которой в этом году (2025-м) на работу привлекли 35 специалистов", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что также организованы командировки врачей из других регионов, в том числе по линии федерального центра медицины катастроф "Южный" Минздрава России.