Запорожье получило 859 единиц медоборудования и 10 бронированных скорых

Идет ремонт 48 медицинских учреждений, сообщили в региональном Минздраве

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Медицинские учреждения Запорожской области получили 859 единиц оборудования в 2025 году, закуплены также 10 бронированных машин скорой помощи для работы в условиях постоянных атак дронов ВСУ. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

"В 2025 году улучшилась оснащенность медучреждений Запорожской области, для них закуплено 859 единиц медицинского оборудования. Также повысилась доступность медицинской помощи: приобретено 22 автомобиля для первичного звена и 2 для паллиативных бригад. Автопарк скорой помощи пополнился 3 машинами и 10 бронированными автомобилями", - говорится в сообщении.

Кроме того, идет ремонт 48 медицинских учреждений, в том числе в селах и поселках, добавили в ведомстве.

Бригады скорой помощи начали активно применять тромболизис (медицинская процедура по растворению тромбов, закупоривающих кровеносные сосуды), рассказали в Минздраве области. По данным ведомства, количество этих процедур увеличилось вдвое. Так, если в 2024 году было выполнено 34 тромболизиса, то по состоянию на октябрь 2025 года - уже 64, "а это спасенные жизни больных на этапе эвакуации", подчеркнули в пресс-службе.

В целом в 2025 году сформирован стратегический план развития системы здравоохранения региона. Как отметили в запорожском ведомстве, работа проведена совместно с ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России".